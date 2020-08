Grosser sachschaden Rauch, Feuer und Explosionen bei Kirche in Villmergen

Ein Nebengebäude der reformierten Kirche in Villmergen geriet in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Durch den Brand brachen in zwei Räumen die Decken ein.

In Villmergen geriet ein Nebengebäude der reformierten Kirche in Brand.

Das Sigristhaus, ein Nebengebäude der reformierten Kirche in Villmergen, stand am 22. August in Brand. Die Meldung erreichte die Feuerwehr um 19.20 Uhr. Es waren zusätzlich zum Brand auch Explosionen zu hören.