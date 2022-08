Flug 403 Newark – Frankfurt : Rauch an Bord – Lufthansa-Boeing 747 muss wegen Kaffeemaschine notlanden

Ein Lufthansa-Jet mit 326 Passagieren an Bord musste kurz nach dem Start in Newark in Boston notlanden: Das Cockpit hatte sich mit Rauch gefüllt. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Grund war eine defekte Espressomaschine.