In den frühen Morgenstunden am Montag brannte es in Regensdorf im Kanton Zürich. «Es gab mehrere Explosionen», berichtet ein News-Scout um 3.55 Uhr. Weitere News-Scouts waren noch näher dran und sahen, wie die Feuerwehr vor Ort war. Die Lastwagen stehen bei der Speditionsfirma Dachser an der Althardstrasse.