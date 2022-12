Passagiere öffnen panisch Notfalltür und werfen sie raus – noch vor dem Flug

Der Flug von Zürich nach Pristina war schon fast bereit zum Abflug, als plötzlich Panik an Board ausbrach, wie zwei Passagiere des Flugs gegenüber 20 Minuten erzählen. Das sei soweit gegangen, dass Passagiere die Notfalltüren öffneten, und eine Tür dabei aus dem Flugzeug fiel.

Alles schien nach Plan zu laufen, als das Flugzeug vor der geplanten Abflugzeit 5.45 Uhr enteist wurde und die Passagiere über die Sicherheit und das Vorgehen im Notfall informiert wurden. Nach dem Enteisen sei die Situation ausser Kontrolle geraten, wie S. S. erzählt: «Auf einmal kam von allen Seiten Rauch ins Flugzeug rein. Wir wussten nicht, was das ist.» Das habe die Fluggäste völlig in Panik versetzt.

Menschen holten panisch ihr Gepäck und öffneten Notfalltür

Sie begannen aufzustehen und ihr Gepäck aus der Ablage zu holen. «Einer hat die Exit-Türe rausgerissen und rausgeworfen», erzählt S. S. Die Fluggäste seien danach aus dem Flugzeug gebracht worden und mussten warten. «Niemand hat uns genau informiert.» Sie habe versucht der Airline anzurufen, sei jedoch nach einer Stunde in der Warteschlange aus der Leitung geflogen. Dass die Fluggäste keine Informationen bekommen hätten, bestätigt auch ein anderer News-Scout und Passagier des Fluges. Zwei Stunden lang habe man sie nach dem Vorfall im dunkeln tappen lassen.

Sie versucht die ärgerliche Situation mit Humor zu nehmen: «Das Lustige war, dass wir immer aufgeklärt werden, was wir im Notfall machen sollen und dann kommt so ein Notfall und jemand macht direkt sowas.» Noch würden alle am Flughafen warten, sie seien jedoch nun informiert worden, dass sie bald trotzdem fliegen können.