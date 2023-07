Hitze in Zürich: Rauchentwicklung – Grosseinsatz in der Stadt Zürich

In Zürich Selnau war am Dienstagnachmittag ein Grosseinsatz der Feuerwehr und Stadtpolizei im Gange. Wie ein Sprecher der Stadtpolizei sagte, traf die Feuerwehr auf einen kleineren Brand.

In Zürich Selnau kam es am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Zürcher Stadtpolizei. Der Grund: Der Polizei wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Wie Pascal Siegenthaler gegenüber 20 Minuten sagt, konnten die Einsatzkräfte beim Eintreffen feststellen, das es zu einem kleineren Brand in einem Büro gekommen ist. «Personen sind dabei keine verletzt worden», so Siegenthaler.