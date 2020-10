Die Zuger Polizei wurde am Mittwochabend gegen 18 Uhr über den Brand eines Toilettenhäuschens informiert.

Brandursache war wohl eine weggeworfene Zigarette, heisst es in einer Mitteilung.

Die Zuger Polizei wurde am Mittwoch über ein brennendes Toilettenhäuschen informiert.

Kurz nach 18 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Zuger Polizei am Mittwochabend die Meldung ein: An der Industriestrasse in Zug, auf der Hinterseite der Einkaufs-Allee Metalli, brennt ein Toilettenhäuschen.