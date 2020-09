Höhe von 5000 Metern : Rauchpartikel ziehen von den USA in die Schweiz

Die von den Bränden im Westen der USA verursachten Partikelwolken sind auch in Los Angeles sichtbar. Die Partikel wurden von Windströmungen auch nach Europa getragen.

Die Rauchpartikel der Brände in Kalifornien und weiteren Bundesstaaten im Westen der USA sind seit Sonntag auch in der Schweiz vorhanden. Die Partikel erreichten Nordeuropa am Freitag über den Jetstream, eine Windströmung in grosser Höhe.