Verkaufsstopp von Zigaretten – «Rauchverbot für Schweizer Kinder und Jugendliche würde Sinn machen»

In der Strassenumfrage erzählen Personen, ob sie ein Zigarettenverkauf-Verbot für Jugendliche befürworten würden. Quelle: 20min/mim

Neuseeland will rauchfrei werden: Um das Ziel zu erreichen, soll das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten 14 Jahre betragen und jedes Jahr um ein Jahr heraufgesetzt werden. Das Gesetz, das voraussichtlich nächstes Jahr verabschiedet wird, macht damit den Tabakkauf für Jugendliche für immer illegal. Der «Smokefree 2025 Action Plan» sieht vor, dass bis 2025 weniger als fünf Prozent der Neuseeländer sich noch als Raucher oder Raucherin bezeichnen.

«Aus Perspektive der öffentlichen Gesundheit würde eine solche Massnahme durchaus auch in der Schweiz Sinn ergeben», sagt Luciano Ruggia von der Arbeitsgemeinschaft zur Tabakprävention Schweiz. So stelle in der Schweiz der Tabakkonsum das grösste vermeidbare Gesundheitsrisiko dar: «Jährlich sterben hierzulande 9500 Personen an den Folgen des Rauchens. Zudem verursacht es jährlich rund drei Milliarden Franken direkte medizinischen Kosten.»

«Massnahme ist unmöglich durchzusetzen»

Neuseeland befinde sich im Kampf gegen den Tabakkonsum jedoch an einem ganz anderen Punkt als die Schweiz, so Ruggia. «Das Land hat seit Jahren eine Reihe von Massnahmen gegen das Rauchen eingeführt und ist in der Tabakprävention viel weiter.» So koste etwa ein Päckchen Zigaretten 24 Franken. Ein solcher Preis wirke, um den Konsum zu senken. «Während in der Schweiz 27 Prozent der Bevölkerung rauchen, sind es in Neuseeland nur 13,5 Prozent.» Neben einer Erhöhung der Preise brauche es in der Schweiz zunächst einmal ein Verbot aller Formen von Werbung für Tabak- und Nikotinprodukte, sagt Ruggia.

Auch SP-Ständerat Hans Stöckli würde ein ähnliches Gesetz wie in Neuseeland grundsätzlich befürworten. «Aus Sicht des Gesundheitsschutzes und angesichts der suchtbedingten Gesundheitskosten wäre ein Tabakverbot wünschenswert.» Er räumt einem entsprechenden Vorstoss jedoch nur wenig Chancen ein. «Eine solch weitreichende Massnahme ist in der Schweiz unmöglich durchzusetzen.»

Initiative «Kinder ohne Tabak» soll Tabakwerbung verhindern

Bessere Chancen räumt er der Initiative «Kinder ohne Tabak» ein, die ein Verbot für Tabakwerbung vorsieht, die Kinder und Jugendliche erreichen kann – etwa im Kino, in Kiosken oder auf öffentlichen Veranstaltungen. Stöckli gilt als Vater der Initiative, die im Februar 2022 an die Urne geht. «Es ist wichtig zu verhindern, dass junge Personen mit dem Rauchen beginnen», so Stöckli.

Dass man stärker auf Präventionsmassnahmen setzen soll, um Minderjährige vom Rauchen abzuhalten, sagt auch Mitte-Nationalrat Benjamin Roduit. «Der Preis für eine Schachtel Zigaretten sollte weiter erhöht werden, um Rauchen weniger attraktiv zu machen. Beim Rauchen unter Minderjährigen muss Nulltoleranz gelten.» Ein komplettes Tabakverbot sei ihm aber zu extrem, so Roduit. «Es würde gegen die individuellen Freiheiten von Erwachsenen und ihre persönliche Verantwortung verstossen.»