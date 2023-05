Brand in Mehrfamilienhaus: Rauchwolken über Rorschach – «Es stinkt bis in die Nachbargemeinde»

In Rorschach ist am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr muss am Mittwochabend in Rorschach SG wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.

In Rorschach im Kanton St. Gallen ist am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Industriestrasse ein Brand ausgebrochen. Wie Aufnahmen von News-Scouts zeigen, steigt dichter Rauch in den Himmel. Eine News-Scout berichtet, dass man den Gestank noch in der Nachbargemeinde Goldach SG habe wahrnehmen können. «Da habe ich mich auf den Weg nach Rorschach gemacht, um nachzuschauen, wo es brennt», sagt sie.



Dort angekommen seien auch weitere Schaulustige am Brandort gewesen. Kurz darauf habe die Polizei die umstehenden Personen angewiesen, den Bereich zu verlassen. «Die Polizei warnte uns, es könne die Gefahr einer Rauchgasvergiftung bestehen», sagt die News-Scout. Der Gestank sei enorm gewesen.