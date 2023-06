Food-Waste : Raul stellt Pasta aus altem Brot her

Der St. Galler Raul Osorio engagiert sich seit Jahren gegen Food-Waste. Mit seiner Firma hat er nun eine neue, innovative und nachhaltige Lösung gefunden und stellt Teigwaren aus gerettetem Brot her.

Darum gehts Raul Osorio hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Food-Waste vorzugehen.

Aus übrig gebliebenem Brot stellt er nun Teigwaren her.

Passantinnen und Passanten haben die neue Pasta probiert und sagen im Video oben ihre Meinung dazu.

Wohin mit altem Brot? Diese Frage beschäftigt den gelernten Hotelier Raul Osorio (39) schon lange. Laut ihm werden dreizehn Prozent der in der Schweiz hergestellten Brotwaren nicht konsumiert, sondern zu Tierfutter oder zu Biogas verarbeitet. Ökologisch stelle dies ein grosses Problem dar: «Die Menge an verlorenem Getreide ist dadurch immens», sagt Osorio. Mit seiner Firma Aemisegger Teigwaren hat er nun eine innovative und nachhaltige Lösung gefunden, um dem entgegenzuwirken.

In Zusammenarbeit mit der Bäckerei Schwyter St. Gallen stellt er Teigwaren aus gerettetem Brot her. «Wir machen Hörnli, Müscheli und Linguini mit einem Brotanteil von ungefähr 40 Prozent», so Osorio. Das übrig gebliebene Brot wird dafür getrocknet und gemahlen und anschliessend zu Getreidemehl verarbeitet. Daraus wird dann ein Pasta-Teig gemacht. «Der Rest bleibt aber ein Geheimnis», sagt der gebürtige Kolumbianer scherzend.

50 Kilo übriges Brot pro Tag

Das gemeinsame Projekt ist auch für die Bäckerei Schwyter ein Erfolg – denn übriges Brot gibt es jede Menge. «In unseren insgesamt 22 Filialen bleiben pro Tag ungefähr 50 Kilogramm Brot übrig», so Manfred Ackermann, Geschäftsführer der Bäckerei Schwyter, zu 20 Minuten. Bislang sei dieses Brot unter anderem zu Tiernahrung weiterverarbeitet worden. Mit der Brot-Pasta erhofft man sich nun eine längerfristig nachhaltige Lösung. «Wir finden es sehr schön, dass das Brot der Region nun in die Humanernährung für die Region zurückgeht», so Ackermann.

Herkunft trägt zu seinem Aktivismus bei

Bereits seit vielen Jahren betätigt sich Osorio aktiv, um gegen Food-Waste vorzugehen. Dazu habe auch seine Herkunft beigetragen: «In Kolumbien werfen wir nichts weg.» Alles werde noch irgendwie weiterverarbeitet.

Ein weiteres seiner Projekte gegen Food-Waste richtet sich an Landwirtinnen und Landwirte. Diese können verkaufsunfähige oder überschüssige Produkte von ihren Höfen, zu ihm nach St. Margreten SG bringen. Mit seinem Team produziert er daraus nach Wunsch verschiedene Pasta-Sorten, Saucen oder auch Suppen für die Hofläden der Betriebe.

Die Teigwaren werden in ungefähr zehn Schwyter Filialen erhältlich sein. Zudem kann man sie in kleineren Läden in St. Gallen kaufen, unter anderem im «D Chäsi Spitalgasse». Die Pasta-Sorten kosten je nach Grösse zwischen 4.20 Franken und 4.90 Franken.

