USA: Nasa legt neuen UFO-Bericht vor

Kein Grund zur Annahme ausserirdischer Ursprünge

«Eines der grössten Rätsel unseres Planeten»

Nasa-Kommissionsleiterin Nicola Fox erklärt: «UAP sind eines der grössten Rätsel unseres Planeten» – und das liege vor allem an dem Mangel an qualitativ hochwertigen Daten. Trotz zahlreicher gemeldeter Sichtungen gebe es in der Regel nicht genügend Daten, «um endgültige wissenschaftliche Schlussfolgerungen über die Natur und den Ursprung von UAP zu ziehen», so Fox.



Der neue Direktor für die UAP-Forschung bei der Nasa soll darum nun KI und maschinelles Lernen bei der Datenerfassung und -analyse einsetzen. Die Nasa gibt an, sie wolle ihre Datenlücke zusätzlich auch durch Crowdsourcing-Techniken schliessen. Dazu gehören «Open-Source-Smartphone-basierte Apps» und andere Smartphone-Metadaten von «zahlreichen Bürgerbeobachtern weltweit».