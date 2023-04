Richard Branson: Raumfahrtfirma Virgin Orbit ist pleite

Virgin Orbit setzte auf einen Jumbo-Jet, an dessen Flügel eine Rakete angebracht war.

Das Unternehmen, das Satelliten in die Umlaufbahn der Erde brachte, wurde bereits 2004 als Teil von Virgin Galactic durch Virgin-Gründer Richard Branson gegründet.

Virgin Galactic, zu dem das Unternehmen bis 2017 gehörte, will aber weiterhin Touristen ins All bringen.

Die auf Satellitenstarts spezialisierte Raumfahrtfirma Virgin Orbit des britischen Milliardärs Richard Branson ist pleite und soll verkauft werden. Das Unternehmen beantragte am Dienstag ein US-Insolvenzverfahren mit Schutz vor Forderungen der Gläubiger. Virgin Orbit kämpfte schon länger mit Verlusten, ein gescheiterter Satellitenstart Anfang des Jahres brachte das Geschäft praktisch zum Erliegen. Das Besondere an Virgin Orbit ist, dass die Raketen von einer umgerüsteten Boeing 747 aus gestartet werden.

Kein Geld mehr für Mitarbeiter

Die Firma wurde 2017 aus Bransons anderem Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic ausgekoppelt, das unter anderem touristische Flüge ins All anbieten will. Seit 2021 ist Virgin Orbit an der Börse notiert, die Aktie steckt schon seit Monaten tief im Kurskeller.