Am 15. soll es in den frühen Morgenstunden soweit sein. Das Kreisen um die Venus (im Abstand von 110’663 Kilometern wird genutzt, um Kurs auf den Merkur zu setzen. Die Instrumente an Bord der Bepicolombo können auch schon beim Zwischenziel Venus benutzt werden. Der Planet, der ungefähr so gross ist wie die Erde, war zuletzt vermehrt in den Fokus der Wissenschaft geraten, nachdem Hinweise entdeckt wurden, dass es in der Atmosphäre möglicherweise Leben gebe.