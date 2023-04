Raumsonde Juice ist zu ihrer langen Reise ins All gestartet

Nach einer Verschiebung konnte die Raumsonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) am Freitag ihre Mission starten.

Am Freitag ist die Raumsonde Juice zu ihrer 620 Millionen Kilometer langen Reise ins Weltall aufgebrochen.

Die europäische Raumsonde Juice ist zu ihrer Reise Richtung Jupiter aufgebrochen. Pünktlich um 14.14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hob eine Ariane-5-Rakete am Freitag mit der sechs Tonnen schweren Sonde vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. Knapp eine halbe Stunde später trennte Juice sich erfolgreich von der Trägerrakete. Am Vortag war der Start wegen der Gefahr von Blitzeinschlägen nur wenige Minuten vor dem Countdown verschoben worden.