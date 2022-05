Weitere Daten erwartet : Raumsonde Solar Orbit sendet atemberaubende Bilder der Sonne zur Erde

Keine andere mit Kameras ausgestattete Sonde ist der Sonne jemals so nahe gekommen. Das Projekt wird von der europäischen Raumfahrtagentur ESA geleitet wird, mit dabei ist auch die Nasa.

Nun sendet sie erstmals Bildmaterial zurück, so etwa diese Aufnahme des Südpols der Sonne in bisher unerreichter Auflösung.

Die Solar Orbiter brach im Februar 2020 vom Cape Canaveral in Florida aus zu ihrer Reise in Richtung Sonne auf.

Die Sonde Solar Orbiter hat von ihrem sonnennächsten Vorbeiflug Ende März spektakuläre Messdaten in bisher unerreichter Detailschärfe gesendet. Die ersten Bilder wurden nun veröffentlicht und zeigen die äussere, heisse Atmosphäre der Sonne, die Korona, mit über eine Million Grad heissen Plasmaströmen, wie das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen mitteilte.

Die Sonde war am 26. März in einem Abstand von nur etwa 48 Millionen Kilometern an der Sonne vorbeigeflogen. Das entspreche weniger als einem Drittel der Entfernung zwischen Erde und Sonne und markiere einen vorläufigen Höhepunkt der Mission, hiess es. «Nur drei Raumsonden sind der Sonne jemals nähergekommen – keine davon allerdings mit abbildenden Instrumenten, die auf die Sonne schauen», schreibt das MPS.

Ein Dutzend Instrumente an Bord

In den Tagen um den jüngsten Vorbeiflug seien alle Instrumente in Betrieb gewesen, so das MPS, das an vier Instrumenten von Solar Orbiter sowie an der Auswertung der Daten beteiligt ist.