Rauswurf aus der Luxus-Villa? – Michael Wendler bezieht Stellung zu Gerüchten

Es ist erst ein Jahr her, dass Michael Wendler (50) und seine Ehefrau Laura Müller (22) in eine Luxus-Villa in Punta Gorda im US-Bundesstaat Florida eingezogen sind. Doch sowohl die Vermieter, als auch ihre Nachbarn seien laut « Bild » mit dem Paar alles andere als glücklich – und das hat Folgen: Der Mietvertrag mit dem Sänger und der Influencerin sei demnach nicht verlängert worden, weshalb sie nun ihre Sachen packen müssen.

Die Vermieter hätten laut dem Bericht von seinen Problemen in Deutschland erfahren. Zudem sei aus der Nachbarschaft zu hören, dass der 50-Jährige «immer wieder für Trubel in der stillen Gegend verantwortlich» sei. Obwohl das Paar die Miete bis Ende September bereits bezahlt habe, hätten sie schon vor einer Weile das Weite gesucht.

Michael Wendler dementiert

Doch Michael Wendler dementiert gegenüber «T-Online» die Darstellung in der Boulevardpresse. Zwar sei es richtig, dass er das Mietshaus mit 230 Quadratmetern, vier Schlaf- und drei Badezimmern verlassen habe, doch: «Ich kann bestätigen, dass ich das Mietverhältnis nicht verlängert habe. Keinesfalls ist es richtig, dass der Vermieter gekündigt hat. Der Vermieter hat sogar eine Verlängerung des Mietvertrages gewollt», erklärt Wendler. Wo sie sich in Zukunft langfristig niederlassen, ist nicht klar. Doch ein Blick in die Instagram-Story seiner 22-jährigen Frau zeigt, dass die beiden sich derzeit in New York aufhalten.