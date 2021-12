Gerichtsentscheid – RAV bestraft Frau zu Unrecht wegen verpasstem Telefontermin

Seit 2004 arbeitete die Frau in der gleichen Firma, bis ihr per 30. April 2021 aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt wurde. Noch während der Kündigungsfrist meldete sie sich beim RAV zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung an und nahm bereits am 29. Januar ihr erstes Beratungsgespräch wahr. Ein zweites telefonisches Beratungsgespräch sollte am 7. Mai stattfinden. Dieses verpasste die Stellensuchende aber. Als sie sich fünf Tage später bei ihrem Berater meldete und sich dafür entschuldigte, eröffnete er ihr, dass dieses «Versäumnis» mit fünf Einstelltagen sanktioniert werde.