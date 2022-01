Jobsuche – RAV lassen Potenzial vieler inländischer Erwerbsloser verpuffen

Laut Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), bleibt dennoch viel inländisches Arbeitskräftepotenzial ungenutzt. In die Pflicht nimmt er die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV). In einem aktuellen Blogeintrag macht er - gestützt auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) – darauf aufmerksam, dass rund die Hälfte der Erwerbslosen nicht bei einem RAV registriert sei. Dabei stünden die RAV allen offen, egal, ob arbeitslos oder nicht.

«Mehr würden sich registrieren»

«Rolle ist zu wenig bekannt»

Etwa sollten laut Rytz Informationsbroschüren an Berufsschulen, Hochschulen und in Branchenorganisationen darauf aufmerksam machen, dass eine Anmeldung beim RAV bei der Stellensuche hilft, auch wenn kein oder noch kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht. «Jetzt, wo sich wegen der Pandemie viele Arbeitnehmende umorientieren müssen, ist diese Unterstützung umso wichtiger.»

Ältere Arbeitnehmer seien wichtig

Anderer Meinung ist SVP-Nationalrat Thomas Matter. «Mit den Online-Jobbörsen gibt es heute so viele Bewerbungsmöglichkeiten wie noch nie», sagt der Wirtschaftspolitiker. Matter behauptet, dass die RAV mehrheitlich von Gewerkschaften betrieben würden. Die Gewerkschaften setzen sich für mehr RAV-Anmeldungen ein, um selbst zu kassieren. «An jedem registrierten Erwerbslosen verdienen die Arbeitslosenkassen der Gewerkschaften, was diese natürlich bestreiten würden», behauptet Matter.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) will die Aussagen von Daniel Lampart nicht kommentieren, wie Mediensprecherin Livia Willi auf Anfrage sagt. «Bereits heute ist es selbstverständlich so, dass Personen, die ihren Taggeldanspruch beim RAV ausgeschöpft haben, auf freiwilliger Basis bei einem RAV gemeldet bleiben dürfen.» Das Seco empfehle dies auch. «So können diese Personen weiterhin von den Dienstleistungen der RAV profitieren und erhöhen so ihre Chancen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.»