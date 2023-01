Raver-Mode geht gerade durch die Decke

Fast jeden Tag. Am Wochenende mehrmals. Grundsätzlich so einmal die Woche. Alle paar Wochen mal. Sehr selten. Früher öfter, heute kaum mehr. Ich war noch nie in einem Club.

Der Berlin-Look ist gefragt

Gen-Z und Millenials interessieren sich zunehmend für Looks, die sich für lange Nächte in Nachtclubs und ausgiebige Raves in Lagerhallen eignen. Auch auf Pinterest suchen die Nutzerinnen und Nutzer gezielt nach Outfits, mit denen du auch im Berliner Techno-Club Berghain Einlass erhalten könntest. Der Suchbegriff «Berlin Rave Mode» verzeichnete in den letzten zwei Jahren einen Anstieg von 250 Prozent. Der Begriff «House-Music Outfits» schoss in diesem Zeitraum um 185 Prozent in die Höhe.