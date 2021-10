«Da werde ich rot» – Ray Dalton, wen stalkst du auf Instagram?

Der Megahit « Can ’ t Hold Us » machte dich 2013 weltweit bekannt – danach hat man länger nichts mehr von dir gehört. Wieso?

Nach meinem ersten grossen Erfolg h abe ich mir unglaublich viel Druck gemacht. Ich dachte, all meine Songs müssten so gross wie « Can ’ t Hold Us » werde n, und hatte Angst, etwas Neues zu veröffentlichen . Irgendwann sagte ich mir aber : «D as Leben ist zu kurz , es ist Zeit, meine Songs zu veröffentlichen.»