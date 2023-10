Hier werden die Luxuskarossen von Oligarch Alischer Usmanow abgeholt

Zollbeamte stellen bei einer Razzia in einer Villa am Tegernsee Vermögenswerte von Alisher Usmanow sicher …

30 Mitarbeiter der Sonderkommission «Matrjoschka» der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS), die dem Zoll unterstellt ist, haben am Donnerstag mehrere Luxusfahrzeuge auf einem der Anwesen des russischen Oligarchen Alischer Usmanow (70) in Rottach-Egern am Tegernsee in Bayern sichergestellt. Unter den Fahrzeugen sind ein Mercedes Maybach S500 im Wert von etwa 140’000 Franken und einen Mercedes-Brabus-Van für etwa 180’000 Fr., wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Der «Spiegel» hatte bereits 2022 recherchiert und herausgefunden, dass Usmanow über eine Münchner Firma über etliche Luxusfahrzeuge verfügte, darunter auch ein Maybach und ein gepanzerter Mercedes.