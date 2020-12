Festnahmen in Berlin nach Kunstdiebstahl

Der Kunstdiebstahl im weltberühmten Grünen Gewölbe in Dresden steht möglicherweise vor der Aufklärung. Knapp ein Jahr nach der Tat hat die deutsche Polizei in Berlin am 17. November drei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um drei Männer aus dem Clanmilieu im Alter von 23 und 26 Jahren, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte. Berlins Innensenator Andreas Geisel nannte die Festnahmen auch ein Warnzeichen an das arabischstämmige Clanmilieu. Nach zwei weiteren Clan-Mitgliedern wird noch gesucht: Auch den beiden 21-Jährigen wird schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen, sagten die Dresdner Ermittler. Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten Unbekannte im November 2019 in der sächsischen Landeshauptstadt aus der Schatzkammer Grünes Gewölbe Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen.