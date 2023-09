Razzia bei Rechtsextremen: Hausdurchsuchung beim Anführer der Jungen Tat

Am Donnerstag gerieten Anhänger rechter Ideologien ins Visier der Behörden. In Deutschland und der Schweiz wurden mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Auch beim Anführer der Neonazi-Gruppe «Die Junge Tat» stand die Polizei vor der Tür.

Darum gehts Am 9. Februar kam es im Bundesland Bayern zu einer Störaktion, bei der sechs zum Teil Vermummte, vor einer Asylunterkunft standen und unter anderem ausländerfeindliche Flugblätter verteilten.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte nun mehrere Beteiligte identifizieren.

Deshalb wurden in drei Schweizer Kantonen Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Unter anderem wurde auch das Haus des Anführers der Jungen Tag durchsucht.

Am Donnerstagmorgen, um sechs Uhr, klingelte die Polizei an einer Haustür in Hagenbuch. Dort wohnhaft: Manuel C., der Anführer der Jungen Tat. Wie die rechtsextreme Gruppe auf ihrem Telegram-Kanal mitteilt, kam es bei C. zu einer Hausdurchsuchung.

Der Razzia in Hagenbuch geht eine am 9. Februar stattgefundene Aktion voraus, bei der sich sechs teils vermummte Personen vor eine Asylunterkunft in Peutenhausen, im Bundesland Bayern, stellten. Dabei blockierten sie die Strasse, entrollten ein Transparent und verteilten ausländerfeindliche Flugblätter. Dies berichteten damals deutsche Medien.

Umfangreiches Beweismaterial sichergestellt

Nun konnte die Kriminalpolizei Ingolstadt mehrere Beteiligte identifizieren, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Den vor Ort anwesenden Personen wird unter anderem Volksverhetzung und Nötigung vorgeworfen.

Deshalb führten die Behörden in drei deutschen Bundesländern und drei Schweizer Kantonen Hausdurchsuchungen durch - unter anderem in Hagenbuch bei Manuel C. Wie die Staatsanwaltschaft Ingolstadt gegenüber der Tageszeitung mitteilt, wohnen drei der insgesamt sieben Beschuldigten, die in Peutenhausen vor Ort waren, in der Schweiz.

Auch die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz gegenüber dem «Tages-Anzeiger», ohne dabei aber den Ort, bei dem die Durchsuchung stattfand, zu nennen. Gemäss Medienmitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, wurde «umfangreiches Beweismaterial» sichergestellt, darunter Speichermedien, Kleidungsstücke und politische Schriften.

Bitte um Spenden für Rechtskosten

Wenig Verständnis für die Razzia zeigt die Junge Tat. Auf ihrem Telegram-Kanal teilt die Gruppe mit: «Diese Razzien stehen in keinem Verhältnis zu der durchgeführten Aktion, bei der wie bei jeder identitären Aktion weder ein Sachschaden, noch eine Gefahrenlage jedweder Art entstand.»

Von einer Razzia betroffen zu sein, so in der Mitteilung auf Telegram, bedeute eine immense Belastung, sowohl psychisch, als auch finanziell. Die Gruppe bittet deshalb um Spenden für die Rechtskosten.