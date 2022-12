Razzia gegen Reichsbürger – sie planten gewaltsamen Umsturz

Terrorismus von rechts : Reichsbürger wollten deutschen Staat mit Waffengewalt stürzen

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen im Zuge einer Razzia 25 Personen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festnehmen lassen. Rund 3000 Beamte, darunter auch Mitglieder der Eliteeinheit GSG-9, seien dazu in elf Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der obersten deutschen Anklagebehörde der Deutschen Presse-Agentur. Sie wirft den Beschuldigten vor, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben.

Todesopfer einkalkuliert

Spätestens Ende November 2021 sollen die Menschen die Gruppierung gegründet haben. Zentrales Gremium sei ein Rat, der ähnlich wie das Kabinett einer regulären Regierung über Ressorts wie Justiz, Aussenpolitik und Gesundheit verfüge. Die Mitglieder des Rates hätten sich «regelmässig im Verbogenen getroffen, um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen», teilte die Bundesanwaltschaft mit. Ein militärischer Arm sollte den demokratischen Rechtsstaat auch auf Ebene der Gemeinden, Kreise und Kommunen «beseitigen». Der Vereinigung sei bewusst, dass es dabei zu Toten kommen werde. Sie nehme dieses Szenario aber als notwendigen Zwischenschritt zur Erreichung des angestrebten Systemwechsels auf allen Ebenen «zumindest billigend in Kauf».

Adliger und Ex-Militär als Anführer

Festgenommen wurden die Menschen den Angaben nach in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen sowie jeweils eine Person in Österreich und Italien. Durchsuchungen habe es darüber hinaus in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegeben. Noch am Mittwoch wollte die Bundesanwaltschaft mit der Vernehmung der ersten Festgenommenen beginnen, wie die Sprecherin sagte.