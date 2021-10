Medien-Skandal in Österreich – Razzia im Kanzleramt – Erste Stellungnahme von Kurz

Am Mittwochmorgen hatten die Behörden sowohl das österreichische Kanzleramt …

Am Mittwoch wurde publik, dass die österreichische Bundesanwaltschaft gegen den Kanzler ermittelt.

In einer Stellungnahme gibt der Regierungschef an, sich keiner Schule bewusst zu sein und wittert hinter den Anschuldigungen ein Komplott.

Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Verbündeten sollen die Platzierung von Inseraten in Nachrichtenmedien an eine wohlwollende Berichterstattung geknüpft haben.

Die Razzia im österreichischen Kanzleramt wird zum Politikskandal in unserem Nachbarland.

Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass es im österreichischen Kanzleramt zu einer Razzia gekommen war . Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei hatten die Büros von Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinen Angestellten durchsucht. Grund sind brisante Dokumente und ein dringender Verdacht der Staatsanwaltschaft. Das Regierungsoberhaupt höchstpersönlich soll eine wohlwollende Berichterstattung im Gegenzug für das Platzieren von Inseraten bei der Tageszeitung «Österreich/OE24»eingefordert haben. Chat-Verläufe zeigen, wie der Bundeskanzler und sein engster Berater über die Sache sprachen.

Nach der Ibiza-Affäre , in die Kurz durch seinen damaligen Koalitionspartner FPÖ geraten war, droht dem Bundeskanzler der nächste Skandal. Doch dieser zieht sich aus der Verantwortung: «(Es) werden haltlose Vorwürfe gegen mein Team und mich konstruiert über Vorgänge, die teilweise fünf Jahre zurückliegen.» Die zitierten Nachrichten seien in der Tat harmlos: «Es werden immer SMS aus dem Kontext gerissen, um daraus einen strafrechtlichen Vorwurf zu machen.»

«Wir sind echt sauer!!!! Mega sauer»

Bei den Absprachen soll es um Inserate im Wert von 1,3 Millionen Euro gegangen sein. Konkret sollten die Ergebnisse einer durch das österreichische Finanzministerium finanzierten Umfrage publiziert werden, die die Wahlchancen des Kanzlers vor den letzten Wahlen in ein gutes Licht rücken sollten. Die Staatsanwaltschaft in Wien hat einen 106-seitigen Bericht zur Sache angelegt. Darin sind auch Chat-Verläufe zwischen Kurz, seinem engen Berater Thomas Schmid und den involvierten Medienschaffenden inbegriffen. In einer Passage ärgert sich Schmid über die Berichterstattung zu einem Parteiexponenten: «Erschienen ist (…) eine private Story von Schelling. Das ist eine echte Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer!!!! Mega sauer.»