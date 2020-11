Illegale Glücksspiele : Razzia in Glücksspiel-Hölle war wie «im Film»

Der Berner Kantonspolizei ist ein illegaler Glücksspiel-Ring ins Netz gelaufen. Vor einer Woche kam es im Industriegebiet an der Stauffacherstrasse zu einer Gross-Razzia.

Bei einer Gross-Razzia in Bern wurden mehrere Personen festgenommen. (Symbolbild)

Es war eine gut geplante Aktion. Vor einer Woche rückt e die Polizei in Vollmontur an die Stauffacherstrasse in Bern aus. Vor Ort tr af sie auf über 60 Personen. Wie ein Anwohner schilderte, verhaftete und fesselte die Polizei zahlreiche Personen. Ausserdem beschlagnahmte die Polizei mehrere Laptops, drei Geldspielautomaten und stellten rund 20’000 Franken Bargeld sicher.