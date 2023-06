Razzien bei russischen Wehrpflichtigen – Geheimbericht war nach Panne online

Wladimir Putin schweigt und zögert, zu strategischen Fragen äussert er sich kaum noch. Am 4. Juni 2023 geriet ein Dokument an die Öffentlichkeit, der zahlreiche Probleme mit der Mobilmachung auflistet.

In dem Dokument, das demnach kurzzeitig in einer Online-Zeitschrift des russischen Verteidigungsministeriums abzurufen war, benannte der russische Mobilisierungsbeauftragte Jewgeni Burdinski mit Blick auf die Rekrutierungswelle im vergangenen Herbst zwei Hauptprobleme: «die fehlende Bereitschaft eines Teils der Gesellschaft zur Erfüllung der militärischen Pflichten» sowie «die Bereitstellung von militärischer Ausrüstung und die Unterbringung des Personals».

Russische Männer weigern sich, in den Krieg zu ziehen

Auch die «Bild» berichtete über das Dokument, in dem Burdinski an anderer Stelle den «Druck durch Internet-Blogger» verantwortlich macht für die Weigerung vieler Russen, in den Krieg zu ziehen. Geplant seien deshalb noch in diesem Jahr Razzien bei Wehrpflichtigen, hiess es. Moskau äusserte sich nicht zu der vermeintlichen Veröffentlichungspanne.