BERN BAHNHOF: RBS-Bahnhof unter SBB-Bahnhof Bern nimmt Gestalt an

Ein knochendurchdringendes Hämmern ist am Freitag um elf Uhr tief unter dem Bahnhof in Bern zu hören. Etliche Gäste, Medienschaffende und Mineure verfolgten den Durchschlag des neuen Bahnhofstunnels und der zukünftigen RBS-Bahnhofshalle am neuen Standort in der Kaverne Laupenstrasse im Westen des Bahnhofs Bern. Seit 2017 wird am neuen unterirdischen Bahnhof gebaut, jetzt sind alle Abschnitte des Zufahrtstunnels und die neue Bahnhofshalle durchgehend miteinander verbunden.