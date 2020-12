Ready, set, pamper: Der perfekte Pre-Christmas-Eve

Was gibt es zu essen, wann kommen die Gäste – und hat eigentlich irgendjemand Tante Beate gesagt, dass es am Tisch keinen Platz mehr für sie gibt? Ganz egal, wie sehr man sich bemüht: Um ein bisschen typisch-weihnachtlichen Stress kommt man am Fest nicht herum. Da muss man einfach durch. Also konzentrieren wir uns lieber auf das, was noch in unserer Hand liegt und verlegen die Anti-Stress-Massnahmen einfach etwas vor. Wisst ihr noch, wie man als Kind am Silvesterabend vorschlafen war, damit man es auch schafft, bis nach Mitternacht wach zu bleiben (das waren noch Zeiten …)? Dem gleichen Prinzip nach entspannen wir uns einfach schon jetzt und hoffen, dass wir dadurch an Heiligabend umso länger durchhalten. Was die perfekte Pamper-Abendplanung so beinhaltet? Wir präsentieren:

Das perfekte Setting

Stellt euch vor, ihr habt ein Date mit euch selbst (ist nämlich tatsächlich der Fall). Endlich also mal keine Scham für übertriebene Romantik und kitschige Musik. Zündet alle Kerzen an, die ihr mögt. Dimmt das Licht. Legt eurer Lieblings-Album auf – egal ob Kuschelrock oder Deutschrap – und freut euch darüber, dass ihr nichts falsch machen könnt. Tried and tested: Alleine in der Wohnung tanzen ist nicht ganz das Gleiche wie im Ausgang, aber glücklich macht es trotzdem.

Gesichtsmaske

No Brainer, oder? Nur wenn man mit einer Tonerde oder Face Sheet Mask so richtig bescheuert aussieht, kann man vollkommen entspannen. Um das Abfall-Level und damit auch unser Gewissen so rein wie möglich zu halten, raten wir zu Masken zum Selbstanmischen oder Varianten in Gläsern abgefüllt (die wir, wenn leer, natürlich weiter verwenden). Im Anschluss gibts ein edles Gesichtsöl, das wir mit einem Face-Roller einmassieren. Okay, die eigenen Finger gehen auch. Aber ein bisschen luxuriöser fühlt sich die erste Variante auch an. Wäre sonst noch eine Idee für einen letzten Weihnachtswunsch.

First things first: Mit einer reichhaltigen Maske starten wir gut gepflegt in den Abend nur für uns. Soothing Mask von l’Occitane, Fr. 39.– bei Manor zvg Part II: Ein Gesichtsöl, das unsere Haut schön geschmeidig hinterlässt. Moroccan Rose Superfood Facial von Dr. Botanicals, Fr. 20.– bei Galaxus zvg Pro-Tipp: Das Öl mit einem Face-Roller frisch aus dem Kühlschrank einarbeiten. Dieses Model kommt vom Rosenthal, Fr. 35.– bei Zalando zvg

Maniküre

Allerspätestens am 24. werdet ihr euch höchstwahrscheinlich darüber freuen, wenn eure Hände gepflegt aussehen und niemand auch noch darüber meckern kann, dass ihr euch gehen lasst. Davon mal abgesehen: Sich selbst zu behandeln, wie es einer Königin oder einem König gebührt, ist ja nur angemessen. Ehrlich, wir müssen nicht erwähnen, dass Nägel feilen, Hände peelen und eincremen und sich einfach mal selbst Sorge tragen für niemanden ein No-Go ist, oder?

Für samtweiche Hände, bevor ihr in die Chipstüte greift: Handpeeling von Alessandro, Fr. 29.90 bei perfecthair.ch zvg Eine der wenigen grossen Handcreme-Tuben, die ihr definitiv aufbrauchen werdet: Karite Baume Main Intense von l’Occitane, Fr. 32.– bei Manor zvg Noch auf der Suche nach dem perfekten Lack für Weihnachten? Hier ist er. Magma von Misslyn, Fr. 4.59 bei Douglas zvg

Homewear, die glücklich macht

Während all dem tragen wir natürlich nur, was währenddessen auch glücklich macht. Ist es bei euch warm genug, ist das im besten Fall: gar nichts. Ein Handtuch vielleicht. Steht ihr eher auf kuschelig warm: Auch der Lieblings-Pyjama oder das nigelnagelneue Homewear-Set eignen sich bestens. Ist ja eh bald Weihnachten – habt ihr bei den Geschenken auch an euch selbst gedacht?

Kuschelig und köstlich wie Pistazien-Creme: Sweater, Fr. 79.90 von Lamarel zvg Die passenden Sweatpants gibt es selbstredend auch dazu. Fr. 79.90 bei Lamarel Allein daheim reicht auch das liebste Handtuch mit Flausch-Faktor. Duschtuch, Fr. 29.– von Marso Living zvg

Soulfood

Okay, die Gesichtsmaske sitzt, das Kuscheloutfit wärmt und ihr habt endlich mal Zeit, den kitschigen Film zu sehen, den keiner eurer Freude mit euch ertragen wollte. Oder zum 10. Mal in diesem Jahr den Grinch. Oder 4 Blocks. Was auch immer euch glücklich macht. Was fehlt noch, um den perfekten Film/Serienabend zu starten? Der richtige Soulfood. Nichts ist so entspannend, wie mit einem warmen Teller in der Hand den Play-Button zu drücken. Bei der Menüwahl nicht vergessen: Die nächsten Tage wird es vermutlich recht traditionell. Eine dampfende Schüssel Tantanmen Ramen, Chili Cheese Fries oder ein letztes Mal Pasta können also nicht schaden.

Gute Snacks

Und zu guter Letzt, da wir alle wissen, dass das Dinner schon kurz nach dem Vorspann verschlungen sein wird: Die richtigen Film-Snacks. Dabei gilt es nicht zu vergessen, dass euch ein paar Tage lang Zimtsterne und Mailänderli bevorstehen. Wir empfehlen also Alternativen. Ausgefallenes Popcorn, gesunde Powerballs oder richtig gute Schweizer Schoggi – es ist schliesslich ein besonderer Anlass.

Popcorn abseits von «salzig»: Wie wäre es stattdessen mal Himbeere und Chia, Schokolade und Kaffee oder Gruyère? Probierpaket, Fr. 26.– von Be! Popcorn zvg Passend dazu empfehlen wir ein Glas Champagner in der Hand: Champagnerkugeln, Fr. 29.90 von Max Chocolatier zvg Gesund snacken muss nicht immer sein, geht aber mit den Powerballs, Fr. 3.90 von Noshballs zvg