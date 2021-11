Medienkonferenz um 15.15 Uhr - Reagiert der Bundesrat auf die Warnungen der Taskforce?

Am Point de Presse vom 23. November informierten Expertinnen und Experten über die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz. Man habe die Spital- und die Intensivplatzbelastung analysiert und die Richtung sei sehr ähnlich wie in Österreich, sagte Tanja Stadler, Präsidentin der National COVID-19 Science Task Force. Wenn die Entwicklung gleich bleibe, erreiche man entsprechend im Januar die Kapazitätsgrenze an Intensivstationsplätzen. Mit der dritten Impfung könne der Impfschutz wieder auf 96 Prozent angehoben werden.