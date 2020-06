Debatte um Mohrenköpfe

Reagierte die Migros auf den Tweet einer Fanatikerin?

Ein anonymer Tweet hat dafür gesorgt, dass die Migros die Möhrenköpfe aus ihrem Sortiment kippt. Dass dahinter wohl eine fanatische Extremistin steckt, hat der Detailhändler nicht abgeklärt.

Twitterin MereSirrTeh regte die Debatte um «Mohrenköpfe» in der Schweiz an.

User Ferdinand Müller erfährt das als erster: «Hast du keine anderen Probleme? Ich bin nun bald 55 Jahre alt, und ich bin mit Mohrenköpfen in Schoggiform aufgewachsen», kritisiert er ihren Hinweis an die Migros. Da antwortet MereSirrTeh: «55 Jahre sind gnueg uf dere Welt. Chasch ga jetz.»

Auch « Persoenlich » -Journalist Christian Beck mischt sich in der Diskussion ein: Ich habe bei Mohrenkopf noch nie an einen Menschen mit dunkler Hautfarbe gedacht. (...) Diskussionswürdig, wenns stört. Am besten durch Nichtkaufen abstrafen. MereSirrTeh kontert: Nobody cares was du denkst, Kolleg???? Du bist weiss und deswegen auch nicht betroffen. Ergo ist deine Meinung irrelevant (...).