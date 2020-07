«Von Andreas bis Zade»

Reaktion auf Glarner-Post – Aldi gratuliert Lehrabgängern mit Inserat

Ein Facebook-Post von SVP-Nationalrat Andreas Glarner sorgte für viel Kritik. Nun hat Aldi mit einem Inserat auf den Post reagiert.

SVP-Nationalrat Andreas Glarner hatte am Montag auf Facebook die ausländischen Namen der Lehrabgänger bei Aldi in Perlen LU veröffentlicht.

«Die Namen der Lehrabgänger bei Aldi in Perlen ...»: Das schrieb Andreas Glarner in einem Facebook-Post am Montagabend. In diesem ist ein Zeitungsausschnitt mit zahlreichen Namen ausländischer Herkunft zu sehen, welche die Lehre bei Aldi abgeschlossen haben. Der Beitrag hatte über 2000 Kommentare ausgelöst. Auch Glarners Parteikollege Roger Köppel meldete sich zu Wort. «Integration über Lehrstellen und Arbeit ist genau der richtige Weg, viel besser als die Direkteinwanderung in den Sozialstaat, die Nichtintegration bewirkt», kommentierte der Weltwoche-Chefredaktor. «Diese Lehrlinge machen einen super Job», ergänzt er.