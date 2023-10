Reaktionen zu McCarthy's Absetzung: Pence «tief enttäuscht» und Trump wundert sich

US-Präsidentschaftsbewerber Mike Pence hat eine Gruppe ultrarechter Republikaner im Repräsentantenhaus für deren Beteiligung an der Absetzung von Kevin McCarthy als Vorsitzenden der Kammer scharf kritisiert. Chaos sei nie Amerikas Freund, sagte der frühere Vizepräsident unter Donald Trump am Dienstag bei einem Forum für Sicherheits- und Aussenpolitik an der Georgetown University in Washington, als er vom historischen Votum zur Abberufung McCarthys erfuhr. Und Chaos sei nie der Freund amerikanischer Familien, die es schwer hätten.