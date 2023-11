Reaktionen zum Israel-Spiel: Nati-Stars sind ratlos und frustriert.

2:2 gegen Rumänien, 1:1 gegen Kosovo, 3:3 gegen Belarus und nun 1:1 gegen Israel – wieder konnte die Schweizer Nationalmannschaft in dieser EM-Quali eine Führung nicht ins Ziel bringen. Wieder kriegt man einen Treffer kurz vor Schluss, wieder bricht dieses Team im Laufe eines Spiels komplett ein. Das Nati-Dejavu wird zu einer höchst fragwürdigen Negativserie. Nati-Direktor Pierluigi Tami gab drei Siege aus drei Spielen als Ziel vor. Bereits im ersten Versuch ist man gescheitert. Zwar ist man wieder Tabellenführer in der Gruppe, der erste Matchball für das EM-Ticket hat man aber vermasselt.

«Wir konnten keine fünf Pässe mehr spielen»

Und die Spieler? Nati-Captain Granit Xhaka wurde am Mittwoch alleiniger Rekordnationalspieler der Schweiz. Ein Meilenstein in der Schweizer Fussballgeschichte. Grund zur Freude hatte er nach seinem 119. Länderspiele nicht mal ansatzweise. Nur Minuten nach Abpfiff verlässt ein sichtlich angefressener Xhaka bereits die Arena in Ungarn. Mit den Medien will er nicht sprechen. Auch Manuel Akanji, das zweite grosse Aushängeschild der Nati, verlässt hinter Xhaka das Stadion – deutlich vor dem Rest des Teams. Sein Fazit: «In der zweiten Halbzeit kam gar nichts, wir konnten keine fünf Pässe mehr spielen am Stück, wir konnten keinen Ball mehr halten und nicht einen gefährlichen Konter ausspielen.» Man müsse das nun analysieren und endlich eine Reaktion zeigen – deutliche Worte des ManCity-Stars.