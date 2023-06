Transfer-Ticker: Real Madrid an Alphonso Davies interessiert

Fussball-Superstar Zlatan Ibrahimovic verlässt die AC Milan defintiv. Dies gaben die Mailänder am Samstag in einem Communiqué bekannt. Milan schreibt, dass man am Sonntag beim Spiel in der Serie A gegen Hellas Verona Ibrahimovic «mit einer kurzen Zeremonie verabschieden» werde. Und: «Die AC Milan möchte Zlatan für die grossartigen gemeinsamen Jahre danken.» Wohin der 41-Jährige wechselt, ist unklar. Es gibt Gerüchte, dass der Schwede vor einem Wechsel zu Monza stehen soll. (nih)