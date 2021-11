Wer wird Fifa-Weltfussballer? – Real-Goalie Courtois wittert vor Welttorhüter-Wahl eine Verschwörung

Wer krönt sich in diesem Jahr zum «Best Fifa Men’s Player»?

Der Anlass findet am 17. Januar 2022 in Zürich statt.

Wer löst Robert Lewandowski als Fifa-Weltfussballer ab? Oder verteidigt der Pole seinen Titel? Diese Frage wird am 17. Januar 2022 geklärt. Dann treffen sich bei einer grossen Gala in Zürich die besten Fussballer, Fussballerinnen und Torhüter der Welt. Mittlerweile ist auch klar, wer zu den Nominierten gehört.

Neben Lewandowski stehen noch zehn weitere Kandidaten zur Wahl zur Verfügung. Cristiano Ronaldo beispielsweise, Lionel Messi oder Karim Benzema (alle Nominierten findest du oben in der Bildergalerie). Lionel Messi hat den Wettbewerb am häufigsten gewonnen (sechs Mal), der portugiesische Superstar Ronaldo folgt mit fünf Titeln knapp dahinter.

Real-Goalie ist stocksauer

Bei den Torhütern sind Bayern-Star Manuel Neuer, Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (PSG), Edouard Mendy (Chelsea) und Kasper Schmeichel (Leicester City) nominiert. Zu den Favoriten bei den Torhütern gehören unter anderem Alisson Becker, Manuel Neuer wie aber auch PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma. Real-Goalie Thibaut Courtois (29) dagegen nicht. Ein Umstand, der den Belgier so gar nicht glücklich macht.

Gegenüber der «Marca» wütete er: «Ich werde nicht kommentieren, warum ich nicht nominiert bin. Ich denke, es liegt an etwas, das ich vor einem Monat kommentiert habe, aber egal. Einzelpreise sind nicht die wichtigste Sache.» Was der 29-Jährige meint? Nun – vor ein paar Wochen hatte Courtois Partien wie das Spiel um Platz drei in der Nations League als reinen «Kampf ums Geld» bezeichnet. Und weiter: «Und sind wir ehrlich: Wir spielen es einfach, weil es für die Uefa zusätzliches Geld bedeutet. Wir können uns verletzen, weil wir keine Roboter sind.»