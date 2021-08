Angebot aufgebessert - Real Madrid bietet nun 194 Millionen Franken für Weltmeister Kylian Mbappé

Wechselt der Franzose in den nächsten Tagen?

Real Madrid will Kylian Mbappé und hat sein Angebot nachgebessert.

Real Madrid will Kylian Mbappé unbedingt verpflichten.

Nachdem Real Madrid ein erstes Angebot über rund 170 Millionen Franken für den 22-jährigen Franzosen abgegeben hatte, lehnten die Pariser ab. Nun hat der spanische Rekordmeister offenbar nachgebessert. Wie diverse Medien berichten, bieten nun die Königlichen 194 Millionen Franken. Mit dieser Ablösesumme würde Real genau so viel Geld ausgeben, wie PSG 2017 Monaco für Mbappé bezahlt hatte.

Zuvor hatte es geheissen, PSG wolle rund 237 Millionen für den Weltmeister. Es scheint so, als sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die beiden Vereine finden. Klar ist, Real will Mbappé und der 22-jährige Franzose will zu den Madrilenen.