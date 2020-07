Die «Königlichen» sind Meister

Real Madrid feiert mit Burger und Messi motzt

Während die Madrilenen mit einem «königlichen» Essen feiern, ist Lionel Messi sauer. Er kritisiert nach der verpassten Meisterschaft den Club.

Klar, musste das in der Folge gefeiert werden. Schliesslich gewinnen die Madrilenen die spanische Meisterschaft bereits zum 34. Mal. Und mit dem Erfolg ging eine für Real ungewohnt lange Durststrecke ohne einen wichtigen nationalen Titel zu Ende. So datierte der letzte Liga-Gewinn aus dem Jahr 2017, der letzte Cupsieg war 2014. Der Sieg in der spanischen Supercopa 2019 war für die erfolgsverwöhnten Fans nicht wirklich ein Trost.

Messi spricht Klartext

Während es sich die Madrilenen also bei 08/15-Burger und Pommes gut gehen lassen, hadern die Erzrivalen aus Barcelona. Die zweitplatzierten Katalanen verloren am Donnerstag überraschend gegen Osasuna 1:2. Der Freistoss-Treffer (oben im Video) von Superstar Lionel Messi (62.) war zu wenig, um noch die Wende im Titelkampf zu schaffen.

Sein Unmut ist verständlich. Schliesslich hatte Barcelona die Liga vor der Corona-Pause mit zwei Punkten Vorsprung angeführt, zeigte sich dann nach dem Re-Start aber zu inkonstant. Real gewann hingegen alle zehn Spiele seit dem Wiederbeginn. Und so schaut Messi auch düster in Richtung Champions League. «Wenn wir so spielen, werden wir gegen Neapel verlieren», so der Argentinier.