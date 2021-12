«Nächste Kriegs-Episode» - Real Madrid will nach Auslosungs-Debakel gegen Uefa vorgehen

1 / 5 Verwaltungsrat Emilio Butragueño und die Real-Führung ärgern sich. imago images/ZUMA Wire An der wiederholten Auslosung der Achtelfinals der Champions League sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Hier zieht Losfee Andrey Arshavin am Montag das Real-Los. UEFA/Handout via REUTERS PSG gegen Real Madrid: Das letzte Aufeinandertreffen war im Herbst 2019 in der Gruppenphase. Einmal gewann PSG 3:0, im Bernabeu (Bild) spielten die beiden Teams 2:2. imago images/VI Images

Darum gehts Am Montag fand in Nyon die Auslosung der Achtelfinals der Champions League statt.

Die Ziehung der Paarungen war fehlerhaft, das Prozedere musste wiederholt werden.

Real Madrid wurde im zweiten Versuch PSG zugelost, zuvor wäre der Gegner Benfica gewesen.

Real-Verwaltungsrat Butragueño: «Überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen.»

Zuerst hiess der Gegner Benfica Lissabon, dann plötzlich das Starensemble von Paris St. Germain. Klar, dass Real Madrid mit der Auslosung der Champions-League-Achtelfinals nicht zufrieden ist. Doch ist am Montag in Nyon alles mit rechten Dingen zugegangen? Diese Frage wird Fussball-Europa nach der Pannen-Show der Uefa noch eine ganze Weile beschäftigen.

Aber auch Juristen dürften sich bald um diese Frage kümmern müssen. Denn wie es aus Spanien heisst, wollen die Königlichen rechtliche Schritte gegen den Kontinentalverband prüfen und einleiten. Das Ziel: Die erste Ziehung, im Fall von Real also die Paarung mit Benfica, soll seine Gültigkeit zurückerhalten.

«Unzulässig, Verfälschung»

Die Real-Argumentation: Die entscheidenden Pannen seien zu einem Zeitpunkt passiert, als die Paarung Real gegen Benfica schon gezogen worden war. Deshalb sei es «unzulässig» und eine «Verfälschung» gewesen, die Auslosung der Königlichen zu wiederholen.

So wurden Club-Verantwortliche in der spanischen Fussball-Tageszeitung «Marca» unmittelbar nach den Vorkommnissen am Montag in Nyon zitiert. Real-Verwaltungsrat Emilio Butragueño (58) nahm später auf «Realmadrid TV» offiziell Stellung: «Es war überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen.»

Zwei Fehler – ein Chaos

Doch was war genau passiert? Fehler 1: Manchester United wurde fälschlicherweise als Gegner von Villarreal gezogen. Doch United und Villarreal spielten schon in der YB-Gruppe gegeneinander. Die Kugel der Engländer hätte also nie im Topf der möglichen Villarreal-Gegner landen dürfen, ein neuer Gegner für die Red Devils musste her. Nachdem der Fehler aufgefallen war, wurde die Ziehung dieser Paarung sofort wiederholt. Neuer Gegner für Villarreal war dann Manchester City.

Fehler 2: Für das dritte geloste Team, Atlético Madrid, wurde Manchester United nicht wieder korrekt den Lostöpfen hinzugefügt. «Ein technisches Problem bei einem externen Dienstleister, der die Funktionäre darauf hinweist, welche Mannschaften noch potenziell gegeneinander spielen dürfen, hat einen materiellen Fehler bei der Auslosung verursacht», rechtfertigte sich die Uefa.

Neue Kriegs-Episode

Man schiebt die Schuld also einem Drittanbieter zu. Die Konsequenz: Auf die Forderung von Atlético hin wurde die Auslosung wiederholt. Gut drei Stunden später und nach einer nervösen Erklärung von Uefa-Generalsekretär Giorgio Marchetti (61) folgte die zweite, bisher gültige Auslosung.

Brisant: Mit Real Madrid kam ausgerechnet derjenige Club am schlechtesten weg, dessen Präsident Florentino Pérez (74) mit seinen Bestrebungen zu einer unabhängigen Superliga der Topclubs sowieso schon im Streit mit der Uefa ist. Nach Montag geht der Ringkampf um Macht und Einfluss im europäischen Fussball nun in die nächste Runde. «Marca» titelte: «Neue Episode im Krieg zwischen Real und Uefa.»

Bayern München und die Kristallkugel

Einiges mehr Glück hatte am Montag Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hätte es zunächst mit Schwergewicht Atlético Madrid zu tun bekommen. Dann aber die Wende: Am 16. Februar 2022 wartet mit RB Salzburg ein definitiv als schwächer einzustufender Gegner als der amtierende spanische Meister. Kurios: Die Social-Media-Abteilung der Bayern schien das bereits gewusst zu haben, postete bei der Zulosung von Atlético ein Visual auf Twitter, das Weltstürmer Robert Lewandowski (33) und Salzburg-Shootingstar Karim Adeyemi (19) zeigt.

Die Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien sind zwiegespalten: Die einen wittern die grosse Verschwörung, man hätte in München bereits Bescheid gewusst. Andere feiern die Bayern ironisch für ihre Hellseher-Fähigkeiten. Was sicherlich keinen Blick in die Kristallkugel braucht: Die Auslosung vom Montag wird Fussball-Europa noch eine Weile beschäftigen.