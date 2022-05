Königsklassen-Endspiel in Paris: Real-Schiri und Kroaten-Faktor – diese sechs Punkte zum CL-Final musst du wissen

Am Samstag steigt in Paris das langersehnte Endspiel der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Wir stellen euch sechs spannende Aspekte zum Königsklassen-Final vor.

1 / 6 Vorhang auf für das Highlight der Saison: Real Madrid und Liverpool kämpfen am Samstag in Paris um den CL-Titel. AFP Carlo Ancelotti könnte sich mit einem Titel-Gewinn zum alleinigen Rekord-Trainer in der CL machen. AFP Jürgen Klopp schielt auf seinen zweiten persönlichen Titel in der Königsklasse. AFP

Häufigste Final-Paarung

Real und Liverpool kommen gemeinsam auf unglaubliche 27 Teilnahmen an Endspielen in der Champions League. Gegeneinander spielen sie dieses Jahr nun bereits das dritte Mal, womit dies die häufigste Final-Paarung in der Geschichte darstellt. Unvergessen bleibt das Duell in Kiew 2018, wo Liverpool-Star Mo Salah nach einem üblen Foul von Real-Raubein Sergio Ramos früh verletzt ausgewechselt wurde, Gareth Bale ein fantastisches Fallrückziehertor schoss und Liverpool-Goalie Loris Karius mit zwei unfassbaren Patzern zur tragischen Figur mutierte.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams ereignete sich 1981 spannenderweise in der gleichen Stadt wie 2022, nämlich in Paris. Damals triumphierte Liverpool im Endspiel des Europapokals der Landesmeister mit 1:0 im Parc des Princes, heuer hat Real die Chance zur Revanche im Stade de France.

Real unbesiegt in CL-Finals

Die Madrilenen konnten den Henkelpott bislang 13 Mal in die Höhe stemmen und sind damit alleiniger Rekord-Champion im wichtigsten Club-Wettbewerb Europas. Neben der Niederlage gegen Liverpool 1981 kassierte Real auch 1962 gegen Benfica und 1964 gegen Inter eine Pleite im Vorgänger-Wettbewerb der heutigen Königsklasse.

Seit der Wettbewerb aber in den 1990er-Jahren in Champions League umbenannt wurde, sind die Spanier in Final-Spielen unbesiegt. Sieben Endspiel-Teilnahmen und ebenso viele Siege seit 1998 zeigen eindrücklich auf, wieso sich die Königlichen in der Königsklasse so wohl fühlen. Liverpool hingegen hat eine insgesamt ausgeglichene Bilanz mit insgesamt drei Titel-Gewinnen aus sechs Endspielen in der Club-Historie.

2018 holte Real Madrid den Titel. AFP

Nur eine Pleite für die Reds 2022

Es ist eigentlich kaum zu fassen: Obwohl der FC Liverpool mit FA-Cup, Liga-Cup, Premier League und Champions League auf vier Hochzeiten tanzte, verloren die Reds im Kalenderjahr bloss ein Pflichtspiel. Dabei handelte es sich überdies um eine Niederlage, die Klopp & Co gut verschmerzen konnten.

Nachdem Liverpool im CL-Achtelfinal gegen Inter das Hinspiel in Mailand mit 2:0 gewann, kassierte der Club von der Merseyside im Rückspiel an der Anfield eine 0:1-Pleite, womit er sich dennoch für den Viertelfinal qualifizieren konnte. Real hingegen wurde zwar souverän spanischer Meister, verlor seit Jahreswechsel aber doch ganze sieben Mal.

Der Kroaten-Faktor

Ein Faktor, den wohl die wenigsten auf dem Schirm haben, ist, dass seit 2013 immer ein Team die Champions League gewann, das einen Kroaten im Kader hat. 2013 triumphierte Bayern mit Mario Mandzukic, 2015 Barcelona mit Ivan Rakitic, 2019 Liverpool mit Dejan Lovren, 2020 Bayern mit Ivan Perisic, 2021 Chelsea mit Mateo Kovacic.

2014, 2016, 2017 und 2018 holte sich Real Madrid mit Regisseur Luka Modric den Henkelpott. Auch dieses Jahr ist der Weltfussballer von 2018 die Schaltzentrale im Mittelfeld des weissen Balletts und neben Stürmer Karim Benzema der wohl wichtigste Einzelspieler bei Madrid. Liverpool dagegen hat heuer keinen Kroaten im Kader – Vorteil Real?

Schiri als Real-Glücksbringer

Ein weiterer Punkt, der für Real spricht, ist die Schiedsrichter-Ansetzung. Der Franzose Clément Turpin (39) wird am Samstag die Partie leiten und dabei in seinem Heimatland wohl seinen Karriere-Höhepunkt erleben. Turpin pfiff bislang vier Spiele von Real und jedes Mal gewannen die Madrilenen. Zuletzt arbitrierte der 39-Jährige die Königlichen im Champions-League-Viertelfinal beim 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Chelsea.

Auch im November 2020 beim Duell mit Inter Mailand (3:2), 2018 gegen die AS Roma (2:0) sowie 2014 gegen Ludogorets Razgrad (4:0) gewannen die Spanier. Kleiner Trost für Liverpool: Auch die Reds sind unter Turpin noch unbesiegt. In drei Partien resultierten für die Klopp-Elf zwei Siege und ein Remis.

Clement Turpin gilt als erfahrener und starker Schiri. AFP

Ancelotti auf Rekord-Kurs

Bei den drei aufeinanderfolgenden CL-Titeln von Real zwischen 2016 und 2018 stand jeweils Zinédine Zidane an der Seitenlinie der Blancos. Damit hat die französische Legende gleich viele Königsklassen-Trophäen auf dem Konto wie der aktuelle Real-Coach Carlo Ancelotti.

Mit einem Sieg in Paris könnte sich Ancelotti nun aber an Zidane vorbeidrängen und sich zum alleinigen Rekordhalter in Sachen CL-Titel machen. Der Italiener gewann bereits 2014 die Champions League mit Real in einem dramatischen Endspiel in Lissabon gegen Stadtrivale Atlético.