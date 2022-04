Wie schon gegen PSG : Real-Star Alaba wiederholt seinen legendären Stuhl-Jubel

David Alaba marschiert mit Real Madrid in Richtung Meistertitel. In der Kabine feiert der Österreicher mit seinem neuen Markenzeichen.

Der Österreicher jubelt bereits zum zweiten Mal mit einem Stuhl in den Händen.

Real Madrid schlägt den FC Sevilla am Sonntagabend nach einer Aufholjagd und 0:2-Rückstand, darf den Champagner kalt stellen. Die Königlichen führen die Meisterschaft mit je 15 Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona, Sevilla und Atletico Madrid an. In der Champions League steht man dazu im Halbfinal.