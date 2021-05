Real-Star Karim Benzema soll Nationalteam-Comeback an der EM geben

Comeback nach Sextape-Skandal? : Real-Star Benzema soll Nationalteam-Comeback an der EM geben

2015 wurde Real Madrids Stürmerstar aus der Nationalmannschaft Frankreichs geworfen. Seither wurde er nie mehr nominiert, obwohl er zu den besten Stürmern der Welt gehört. Nun bahnt sich eine spektakuläre Wende an.

Nun soll es zu einem überraschenden Comeback an der Europameisterschaft kommen.

Am 8. Oktober 2015 hatte Karim Benzema, Stürmerstar von Real Madrid, seinen letzten Einsatz für die französische Nationalmannschaft. Seither hat er mit Real dreimal die Champions League gewonnen, zweimal die spanische Meisterschaft und zweimal den spanischen Pokal. Alleine in der aktuellen Saison hat Benzema in 45 Pflichtspielen 29 Tore und acht Assist für Real Madrid erzielt.