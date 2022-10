Ballon d'Or: Real-Star Thibaut Courtois kritisiert die Wahl scharf

Am Montagabend wird Karim Benzema mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Die Fussballwelt gratuliert dem 34-Jährigen in den sozialen Medien. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

1 / 3 Mit 34 Jahren ist Karim Benzema der älteste Ballon-d’Or-Gewinner seit 66 Jahren. REUTERS «Den Ballon d’Or sehe ich als unerreichbar für einen Goalie. Immerhin haben sie den Award für den besten Keeper eingeführt», sagte Courtois nach der Preisverleihung. Getty Images Bei den Frauen gewann die Spanierin Alexia Putella. IMAGO/Xinhua

Darum gehts Karim Benzema gewinnt am Montagabend den Ballon d’Or.

Die Fussballwelt gratuliert dem Real-Star in den sozialen Medien.

Seine Kleidung sorgt für Aufsehen.

Und von seinen Teamkollegen gibt es Kritik.

Am Montagabend verkündet Zinedine Zidane, was alle im Saal erwarteten. Karim Benzema ist der Gewinner des Ballon d’Or 2022. Der Franzose bekommt von seinem Landsmann und ehemaligen Trainer die goldene Kugel für den besten Spieler überreicht.

Die Freude beim 34-Jährigen ist gross, auf der Bühne strahlt der Superstar um die Wette. Das Publikum applaudiert. Benzema bedankt sich und meint: «Meine Arbeit hat sich ausgezahlt. Ich bin sehr glücklich.» Auch auf sein Alter wird er angesprochen: «Das Alter spielt gar keine Rolle.» Mit 34 Jahren ist er der älteste Preisträger seit 1956. Alles gut also? Nicht ganz.

«Drittbestes Team in 2021/22 – glücklich, Real Madrid?»

So ist Thibaut Courtois, der den Yashin-Award für den besten Goalie der Saison gewinnt, sauer. Mit seinen Paraden hatte er grossen Anteil an der Riesen-Saison von Real Madrid. Aus diesem Grund meint er nach der Verleihung: «Ich sehe den Ballon d’Or als unmöglich zu gewinnen. Du gewinnst die Liga und die Champions League, dein Team gewinnt dank deiner Paraden und dann wirst du nur Siebter?» Beim Radiosender Onda Cero führt der Benzema-Teamkollege aus: «Als Torwart kannst du nicht mehr tun. Den Ballon d’Or bekommt in der Regel ein Stürmer.» Er habe erwartet, unter den fünf Besten zu sein.

Auch Toni Kroos spottet über die Auszeichnung – aber nicht wegen der Platzierung von Courtois. Der Deutsche kann die Wahl des Team des Jahres überhaupt nicht verstehen. Diesen Preis räumt Manchester City vor dem FC Liverpool ab – und Real Madrid. So meint der Real-Star sarkastisch: «Herzlichen Glückwunsch an Real Madrid, dafür, die drittbeste Mannschaft der Welt zu sein!» Und auf Twitter postet er einen Tweet, der vor Ironie nur so trieft: «Drittbestes Team in 2021/22 – glücklich, Real Madrid?»

Das hat Benzemas Kleidung zu bedeuten

Benzema äussert sich zu dieser Thematik nicht gross. Er ist einfach nur happy über seine Auszeichnung. Er sorgt anderweitig dennoch für Gesprächsstoff. So trägt der Superstar bei der Verleihung einen schwarzen Anzug. Darunter ein weisses Hemd, ein schwarzes Halsbanddetail mit goldfarbenem Knopf sowie eine goldfarbene Metallbrille. Die Fans erkennen sein stylishes Vorbild direkt: den verstorbenen Rapper Tupac. Dieser hatte 1996 bei den American Music Awards in Los Angeles einen sehr ähnlichen Look getragen – inklusive der goldfarbenen Brille.

Tupac Amaru Shakur wurde 1971 geboren und später als Rapper weltberühmt. Als er 25 Jahre alt war, wurde der US-Amerikaner 1996 bei einer Schiesserei schwer verletzt, er starb wenig später im Spital. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Benzema verehrt die Hip-Hop-Legende. Immer wieder widmete ihm der 34-Jährige einen Post. Und: Nach der Gala repostet Benzema eine Story der «Marca», die in dieser von einem Tribut Benzemas an Tupac sprach.

Auch Macron gratuliert

Derweil wird der Franzose von Lob überschüttet. Sein früherer Mitspieler bei Real Madrid, Mesut Özil, schreibt auf Twitter, dass er schon immer gewusst habe, dass Benzema diesen Award eines Tages gewinnen werde. «Bester Spieler in der Welt. Absolut verdient, ich bin stolz auf dich.» Kylian Mbappé, Sturmpartner in der Nationalmannschaft, gratuliert seinem Landsmann auf Instagram.

Die brasilianische Stürmerlegende Ronaldo postet ein Bild mit Benzema mit der Unterschrift: «Ein Trikot mit der Nummer 9 holt die Trophäe. Du hast es dir verdient.» Sogar von höchster Stelle wird Benzema gehuldigt. Der französische Staatspräsident Emanuel Macron setzt einen Tweet ab mit: «KB9, zwei Buchstaben die in die Geschichte des Fussballs eingehen werden.»