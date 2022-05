Meistertitel in jeder Topliga: Real-Trainer Carlo Ancelotti schreibt dank Meisterschaft Geschichte

Gleichzeitig konnte der 62-Jährige damit eine Art «Trainer-Grand-Slam» vervollständigen. Der Italiener ist der erste Coach, der in jeder der fünf Top-Ligen, also in England, Italien, Deutschland, Frankreich und nun auch Spanien, Meister wurde. Kurios: In jedem Land holte er jeweils genau einmal den Titel.