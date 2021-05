Nach dem ultraknappen 1:0-Sieg der Zuger in Spiel 1 der Finalserie müssen die Genfer reagieren. Im heimischen Patinoire des Vernets könnten die Grenats, welche zuvor sieben Playoff-Spiele ungeschlagen waren, die Serie mit einem Sieg wieder ausgleichen. Gewinnen die Gäste aus Zug, hätten diese zuhause bereits den ersten Meisterpuck.

Die Genfer sind in der Halbfinal-Serie gegen die ZSC Lions äusserst überzeugt aufgetreten. Der EVZ zeigte sich gegen die überraschenden Lakers aus Rapperswil-Jona verwundbar. Doch in Spiel 1 reichte den Zugern ein einziger Treffer durch Grégory Hofmann zum Sieg und damit zur Führung in der Serie.