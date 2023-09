Carmen Geiss’ Weg von der Schulschwänzerin zur Multimillionärin

An Karneval Mitte der 80er-Jahre probiert sie sich bereits einmal an einer blonden Mähne aus. Wenig später wird aus der Perücke Realität.

Ob man will oder nicht, ein Vorbeikommen an den Geissens gibt es kaum. Seit über zehn Jahren lassen Carmen und Robert Geiss (59) ihr Leben im Luxus von Kameras begleiten. Doch woher stammen die Millionen des Paares – und vor allem das Geld der 58-Jährigen? Klar ist: Die zweifache Mutter kommt ursprünglich aus einfachem Hause.

Den Namen Geiss nahm sie erst 1994 nach der Hochzeit mit Robert in Las Vegas an, zuvor trug sie den Mädchennamen Schmitz. Während ihrer Jugend sei sie keine Musterschülerin gewesen, wie sie einst im Gespräch mit Thomas Gottschalk (73) verriet. Ganz im Gegenteil: Eigenen Angaben zufolge hatte sie jede Menge unentschuldigte Absenzen. Und auch ihre Pünktlichkeit liess zu wünschen übrig, was sie jedoch nicht davon abhielt, den Abschluss zu schaffen. Ein ehemaliger Schulfreund meinte gegenüber «T-Online»: «Sie war nett, sie war immer sportlich. Sie hat meistens nach vorne geguckt, manchmal auch nach hinten.»

Beruflich startete Carmen mit Robert Geiss durch

Mit den Jahren konnten sich die Geissens ein fürstliches Vermögen aneignen. So besitzen sie eine Jacht, drei Luxus-Immobilien und die Villa in Grimaud an der französischen Côte d’Azur, die sie 2015 zum Luxus-Hotel «Maison Prestige Roberto Geissini» umbauten, wo eine Übernachtung in den luxuriösen Apartments bis zu 800 Euro kostet. «Die 100 Millionen Euro haben wir voll», verriet Robert in einer Folge des «OMR»-Podcasts. Er ergänzt: «Das ist die Rente, das ist die Basis, damit wir auch mit 70 Jahren noch ruhig leben können.»