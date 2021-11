Reality-Star Dijana Cvijetic wegen Lebensmittelvergiftung ans WC gefesselt

Sie hat sich auf einen Event in Berlin gefreut, doch für Dijana Cvijetic (27) kommt es im letzten Augenblick anders: Das Reality-Sternchen hat wohl verdorbenen Fisch gegessen und sich so eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, wie sie ihren rund 151’000 Instagram-Followern und -Followerinnen offenbart.

Ihre Koffer hat die Gossauerin spätabends für die geplante Reise noch gepackt, in der Früh folgt allerdings das böse Erwachen. «Heute Morgen hat alles mit Erbrechen angefangen. Es war ganz, ganz, ganz schlimm», berichtet Dijana sichtlich angeschlagen. Dabei liegt sie eingekuschelt und geschwächt im Bett. Doch ein Ende der Tortur scheint nicht in Sicht. «Ich bin weiterhin die ganze Zeit am Erbrechen», fügt sie an.