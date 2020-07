Roddy Alves

Reality-Star lässt sich 9 Liter Filler in den Po spritzen

Regelmässig legt sich Roddy Alves unters Messer und sorgt mit ihrer optischen Veränderung seit Jahren für Aufsehen. Nun hat sich die Britin erneut einem ungewöhnlichen Eingriff unterzogen.

Am Sonntag zeigte sich Roddy Alves erstmals nach ihrem jüngsten kosmetischen Eingriff in der Öffentlichkeit. Der britische Reality-Star liess sich in seiner zweiten Heimat Brasilien den Po aufspritzen – mit neun Litern Filler.

Der Gang zum Schönheitschirurgen ist für Roddy Alves in den letzten Jahren zur Gewohnheit geworden. Über 50 Operationen und mindestens genauso viele nicht invasive kosmetische Prozeduren hat die Britin mit brasilianischen Wurzeln bereits durchführen lassen. Nun folgte eine weitere Veränderung: Wie Roddy in einem Interview mit der «Daily Mail» verrät, hat sie sich in einer Klinik in Brasilien ganze neun Liter Filler in den Hintern spritzen lassen.