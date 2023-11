Realp: LKW brennt auf Autoverlad

Ein News-Scout berichtet am Dienstagnachmittag, beim Autoverlad in Realp sei es bei einem Lastwagen zu einem Brand gekommen. Sie erzählt: «Ich war am Schlafen, als ich plötzlich einen Riesenkrach hörte. Ich dachte noch, mein Nachbar werke gerade in seiner Wohnung.» Die Frau ging anschliessend auf den Balkon, um nachzusehen, was passiert war. «Dann sah ich die riesige Rauchwolke.»