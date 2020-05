Realverbrauch nähert sich Werksangaben an

Kommentar erfassen

Galzer 21.04.2020, 11:21

Die effektiven Verbräuche sind in den letzten 20 Jahren auch oft abweichend, weil der Staat/Kanton die Strassen zu Behinderungsparcours ausgebaut hat. Tausende Kreisel in Hauptstrassen wo vorher mit 80km/h fliessender Verkehr war, heute Bremsen, Beschleunigen Bremsen. Der neues Hit sind hunderte von Bushaltestellen, die in Kantons-Durchgangsstrassen verlegt wurden, also von der Busstation raus auf die Strasse, Folge, der Verkehr muss ständig abbremsen, halten und wieder beschleunigen. Die Astra Leute und diejenigen, die Trebstoffverbräuche auf staatlicher Seite berechnen-fordern, sollten erst mal in ihren Planungsstuben ansetzen. Jedenfalls brachte ich in den letzten 20 Jahren fast jedes Auto auf den Durchschnittsverbrauch auf dem Papier runter, wenn ich das Gaspedal anständig (nicht schleicher) bediente. Aber wenn ich nur noch ausgebremst werde...